Новости версия для печати Сегодня в Орле проходит турнир по универсальному бою «Доблесть спецназа» Соревнования региональные, но на них с радостью приезжают спортсмены и из других городов.



В открытом Чемпионате и Первенство области принимают участие порядка 200 человек. Кроме местных бойцов за медали борются спортсмены из Воронежа, Курска и Брянска. Ребята приехали и себя показать, и на хозяев площадки посмотреть. Причина проста - орловцы постоянные призеры всероссийских и мировых первенств.



Виктор Романов, президент Орловской областной федерации универсального боя: «В Орловской области универсальный бой развивается гораздо больше, чем в близлежащих, поэтому для них это новые открытия, новый вид спорта, и они готовы развивать его у себя, и поэтому приезжают к нам с большим удовольствием, смотрят на нашу организацию, на наши возможности, и мы тоже будем к ним ездить с ответными визитами».





Анастасия Дорохова

29 ноября 2019 года







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