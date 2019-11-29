В орловских районных поликлиниках работает новая медицинская информационная система

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пятница
29.11.2019
18:52:16
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В орловских районных поликлиниках работает новая медицинская информационная системаС ее помощью записаться на прием к врачу стало проще.
Великие стояния в регистратуру и очереди в кабинет к врачу уже в прошлом. Записаться на определенное время и потратить на визит минимум времени и сил - возможно. Причем, сделать это можно разными способами. Один из них - запись к врачу с помощью сайта Госуслуг. А те, кто не владеет Интернетом, могут записаться через колл-центр или через терминал, который установлен в холле поликлинике, а также по-старинке - в регистратуре, но таких людей все меньше. В регистратуру теперь в основном обращаются за помощью или консультацией.
К моменту прихода пациента врач готов - имя пациента, его анамнез, жалобы, предварительный диагноз и назначения уже в компьютерной системе.
А если при записи к врачу вы обнаружили, что свободных окон у доктора нет, но консультация остро необходима – есть выход.
Система упрощенной записи пациента к врачу в Орле работает. Это отмечают и пациенты - и те, кто обратился на Госуслуги, и те, кто обратился по-старинке в регистратуру.
Врачам с новой информационной системой также стало работать удобнее и комфортнее. Ведь исчез один из главных раздражителей – очереди.
Во второй поликлинике ситуация аналогичная. Медицинская информационная система установлена в регистратуре и во всех кабинетах врачей, что значительно упростило ситуацию.
Кроме того, на базе поликлиники № 2 создан центр оказания первичной медико-санитарной помощи.
Так должны работать все районные поликлиники, у них есть такая возможность, и она закреплена законодательно. Если вы столкнулись с другой ситуацией, то это субъективная история именно вашей поликлиники.
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