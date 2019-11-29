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В орловских районных поликлиниках работает новая медицинская информационная система

С ее помощью записаться на прием к врачу стало проще.

Великие стояния в регистратуру и очереди в кабинет к врачу уже в прошлом. Записаться на определенное время и потратить на визит минимум времени и сил - возможно. Причем, сделать это можно разными способами. Один из них - запись к врачу с помощью сайта Госуслуг. А те, кто не владеет Интернетом, могут записаться через колл-центр или через терминал, который установлен в холле поликлинике, а также по-старинке - в регистратуре, но таких людей все меньше. В регистратуру теперь в основном обращаются за помощью или консультацией.

Татьяна Шаленко, администратор регистратуры поликлиники № 1 г. Орла: «Некоторые пациенты обращаются в регистратуру, потому что они в первый раз в поликлинике и их нужно ввести в новую программу, а также обращаются, чтобы узнать информацию том, кто как из врачей работает, кому-то, может быть, удобно записаться именно здесь в регистратуре». 

К моменту прихода пациента врач готов - имя пациента, его анамнез, жалобы, предварительный диагноз и назначения уже в компьютерной системе.

А если при записи к врачу вы обнаружили, что свободных окон у доктора нет, но консультация остро необходима – есть выход.

Ольга Новаченко, заместитель главного врача по медицинской части поликлиники № 1 г. Орла: «У нас есть графа «вне расписания». Туда можно записать пациента, и в любом случае человек получает помощь в рамках неотложной». 

Система упрощенной записи пациента к врачу в Орле работает. Это отмечают и пациенты - и те, кто обратился на Госуслуги, и те, кто обратился по-старинке в регистратуру.

Врачам с новой информационной системой также стало работать удобнее и комфортнее. Ведь исчез один из главных раздражителей – очереди.

Елена Абрахина, главный врач поликлиники №1: «Очередей нет! Я прихожу на работу без десяти минут восемь, и если пять человек идут в регистратуру, то это хорошо. Мы сами увидели, что эта программа дала нам возможность победить очереди. Действительно их нет». 

Во второй поликлинике ситуация аналогичная. Медицинская информационная система установлена в регистратуре и во всех кабинетах врачей, что значительно упростило ситуацию.

Павел Сергеев, главный врач Поликлиники № 2 г. Орла: «Уже с утра у нас практически нет очередей. У наших пациентов есть возможность самостоятельно записаться из дома к любому специалисту».

Кроме того, на базе поликлиники № 2 создан центр оказания первичной медико-санитарной помощи.

Надежда Бахтина, заведующая отделением поликлиники № 2 г. Орла: «В наш региональный центр входит много лечебных учреждений города Орла и Орловской области, в том числе Мценская ЦРБ, Ливенская ЦРБ. Мы вместе собираемся, обсуждаем все вопросы, решаем вопросы, в том числе вопросы, которые поступают от наших пациентов».

Так должны работать все районные поликлиники, у них есть такая возможность, и она закреплена законодательно. Если вы столкнулись с другой ситуацией, то это субъективная история именно вашей поликлиники.




Елена Литинская
29 ноября 2019 года

 


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