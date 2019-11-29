В Орле состоялось гашение марки, посвященной 250-летию графа Е.Ф.Комаровского

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пятница
29.11.2019
18:51:27
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В Орле состоялось гашение марки, посвященной 250-летию графа Е.Ф.КомаровскогоМероприятие состоялось в публичной библиотеке им. И.А.Бунина в день 250-летия нашего земляка.
В рамках официальной части мероприятия был произведен оттиск штемпеля специального гашения первого дня. Для орловских коллекционеров почтовые марки, погашенные в день их выпуска, обрели дополнительную филателистическую значимость. Музею Управления Росгвардии по Орловской области был передан экземпляр марки с оттиском уникального штемпеля. В ближайшее время орловцы смогут приобрести марку, посвященную графу Е.Ф.Комаровскому во всех почтовых отделениях региона.
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