Новости версия для печати Вместо сноса - капремонт? Капремонт в двухэтажке на улице Коллективной в Орле начался ещё в 2017 году. Постоянно сменяющие друг друга подрядчики за это время успели только заменить крышу и обшить здание утеплителем. Затянувшийся капремонт и лишение дома статуса аварийного послужили основанием для обращения в СК. Это сделали активисты ОНФ, которые подключились к решению вопроса по просьбе жильцов.



Двухэтажка по адресу Коллективная, 7 - 1949 года постройки. Сейчас в доме идет капремонт. Жильцы уже устали следить за сменой подрядчика. Вообще-то дом должны были снести ещё 10 лет назад. Там нет воды и канализации, стены в трещинах, а фундамент крошится. В документах, имеющихся в распоряжении жильцов, говорится, что в 2012 году дом исключили из списка аварийных и внесли в список подлежащих капитальному ремонту.



Владимир Жилин, житель дома №7 по ул. Коллективная: «Он стянут стяжками. Сейчас под сайдингом просто этого не видно. Он был признан аварийным. В 2009 году его должны были снести. Но снесли все, дома на улице, кроме этого. И стали делать капремонт, так называемый. Это не капремонт. Обшить металлом его - это не капремонт».

Люди уверены, что замена кровли и обшивка дома не сдержат его разрушения, и боятся, что ветхость их жилья просто скроют панцирем из сайдинга. Поэтому они обратились в Общероссийский Народный фронт.



Ольга Фефелова, эксперт регионального отделения ОНФ в Орловской области: «Нам не понятно, почему ремонт проводится уже больше двух с половиной лет, почему происходит постоянная смена подрядчиков, и самое главное - нам не понятен объем выполненной работы и соответствие проектно-сметной документации на момент принятия решения о проведении капитального ремонта».

Эти вопросы вместе с просьбой разобраться в ситуации активисты ОНФ передали в областное управление Следственного комитета.









Антон Киселёв

29 ноября 2019 года







На главную страницу





