Новости версия для печати Новый маршрут в объезд моста Дружбы будут обслуживать 8 автобусов Маршрут начнет работать уже в воскресенье. Об этом сообщили сегодня в мэрии Орла.



Перевозчик определен. Сейчас автобусы готовят к рейсам: оборудуют валидаторами и системой ГЛОНАСС.



Автобус под номером 29 должен связать Лужки и улицу Ливенскую на период ремонта моста Дружба. Маршрут начинается от Ливенской, идет через 1-ю Курскую - улицу 5-го Августа, затем по переулку Новосильскому - на Московскую. Через Гостиную на 1-ю Посадскую, на улицу Гагарина и дальше через Городскую и Поселковую к улице 6-й Орловской дивизии.



Действовать этот маршрут будет до 2 декабря 2020 года. Тариф, как и везде: 17 рублей безналичным способом, 20 - наличными.





Татьяна Напольских

29 ноября 2019 года







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