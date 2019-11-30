Новости версия для печати Орел присоединится к Всероссийской декаде инвалидов В нашем городе пройдет спортивный праздник и вокальный конкурс.



Ставший традиционным спортивный праздник «Победить в спорте — победить себя» состоится 2 декабря в спорткомплексе на Кромском шоссе, 4. Начало — в 11:00. Люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) посоревнуются в навыках игры в настольный теннис, дартс, кольцеброс, боулинг, а также в тяжелой атлетике и минифутболе.





Помимо спортивного праздника в рамках декады пройдет вокальный конкурс «Песни, опаленные войной». Гала-концерт, на котором прозвучат композиции в исполнении самых талантливых участников, состоится в большом зале администрации города Орла 6 декабря в 15:00.





Анастасия Дорохова

30 ноября 2019 года







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