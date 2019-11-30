Новости версия для печати Юные орловцы приглашаются к участию в региональном конкурсе рисунка «Охрана труда глазами детей» Конкурс стартует 2 декабря и продлится до 20 декабря. Победителей назовут 27 декабря.



Конкурс объявлен по двум номинациям: «Лучшая конкурсная работа среди детей в возрасте от 7 до 9 лет» и «Лучшая конкурсная работа среди детей в возрасте от 10 до 15 лет». Работы победителей будут направлены в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации для участия в выставке детского рисунка, которая состоится в апреле следующего года в Сочи.



Работы могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.), в любой технике исполнения без рамок и ламинирования в формате А3 и А4. Каждый участник представляет не более одной работы. Рисунки принимаются в управлении труда и занятости Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области по адресу: 302030, г. Орел, ул. Пушкина, 22, тел.: (4862) 55-09-93).



Подробная информация размещена на портале управления труда и занятости Департамента социальной защиты Орловской области в разделе «Труд и занятость/Охрана труда».





Орловское Информбюро

30 ноября 2019 года







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