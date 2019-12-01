Новости версия для печати 1 декабря - Всероссийский день хоккея Это вид спорта, в котором количество болельщиков исчисляется миллионами. Немало тех, кто берет клюшку в руки и выходит на лед и в Орловской области. В канун праздника мы побывали на одной из тренировок начинающих хоккеистов.



В рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» на Орловщине открываются новые многофункциональные площадки, который зимой превращаются в каток. За два предстоящих года по этой программе планируют приобрести оборудование для спортивной школы «Ледовое поколение». На эти цели заложено больше 50 миллионов рублей, что позволит обеспечить отличную базу для будущих рекордов. В канун праздника мы побывали на одной из тренировок начинающих хоккеистов.



Раньше восьмилетний Артем Грудев играл в поле. Но месяц назад юный спортсмен решил сменить хоккейное амплуа и стать в ворота. Получается пока не все, но Артем трудностей не боится.



Артём Грудев, вратарь ХК «Молния»: «Просто увидел, как вратарь хорошо занимается, и решил тоже попробовать. Мне интересен хоккей, потому что форма у хоккеистов классная и движения очень интересные».

А вот юный Егор Артёмов, чтобы приехать на тренировку из Мценска и вернуться домой, каждый раз преодолевает больше сотни километров. «Команду не поменяю», - так объясняет Егор выбор места хоккейного образования.



Егор Артёмов, игрок ХК «Молния»: «Мне здесь очень нравится. Тренеры хорошие, ребята хорошие. Я очень сильно хочу стать профессиональным хоккеистом и играть в сборной России».

Молния - это скорость и неожиданность. Как раз то, что необходимо и хоккеисту. В этом году наши герои, благодаря скорости и неожиданности, выиграли международный турнир в Беларуси. И готовы расти дальше.



Евгений Никитин, тренер ХК «Молния»: «Ребята у нас заряженные, боевитые, играть начали совсем недавно - в течение этого года, но результаты уже есть. Будем работать, чтобы ребята лучше себя проявляли».

День хоккея - праздник неофициальный. И вряд ли у кого-то из этих мальчишек будет выходной. Потому что, если для природной молнии победить - это вспыхнуть, то для спортсменов, чтобы завоевать золото, необходимо много работать.









Анастасия Дорохова

1 декабря 2019 года







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