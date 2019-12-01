1 декабря - Всероссийский день хоккея

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воскресенье
1.12.2019
16:25:10
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1 декабря - Всероссийский день хоккеяЭто вид спорта, в котором количество болельщиков исчисляется миллионами. Немало тех, кто берет клюшку в руки и выходит на лед и в Орловской области. В канун праздника мы побывали на одной из тренировок начинающих хоккеистов.
В рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» на Орловщине открываются новые многофункциональные площадки, который зимой превращаются в каток. За два предстоящих года по этой программе планируют приобрести оборудование для спортивной школы «Ледовое поколение». На эти цели заложено больше 50 миллионов рублей, что позволит обеспечить отличную базу для будущих рекордов. В канун праздника мы побывали на одной из тренировок начинающих хоккеистов.
Раньше восьмилетний Артем Грудев играл в поле. Но месяц назад юный спортсмен решил сменить хоккейное амплуа и стать в ворота. Получается пока не все, но Артем трудностей не боится.
А вот юный Егор Артёмов, чтобы приехать на тренировку из Мценска и вернуться домой, каждый раз преодолевает больше сотни километров. «Команду не поменяю», - так объясняет Егор выбор места хоккейного образования.
Молния - это скорость и неожиданность. Как раз то, что необходимо и хоккеисту. В этом году наши герои, благодаря скорости и неожиданности, выиграли международный турнир в Беларуси. И готовы расти дальше.
День хоккея - праздник неофициальный. И вряд ли у кого-то из этих мальчишек будет выходной. Потому что, если для природной молнии победить - это вспыхнуть, то для спортсменов, чтобы завоевать золото, необходимо много работать.
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