Новости версия для печати В Орле посчитали количество зимних спортобъектов В этом году горожан будут ждать 18 хоккейных кортов, 12 ледовых площадок и пять лыжных трасс.



Как сообщает сайт городской администрации, больше всего спортивных объектов, а именно 19, расположатся в Заводском районе. Это 10 хоккейных кортов (около школы №29, на ул. Комсомольской, 192, 252, 288, 312, 362; ул. Черепичной, 14; ул. Розы Люксембург, 54; ул. Емлютина, 2; в пер. Шпагатном, 4), пять ледовых площадок (у гимназии №16, школ №17, №25, №26, на ул. Кромской, 10а), две лыжные трассы (в лесопарке «Лужки» и на спортивном комплексе «Южный» по ул. Кромской, 10а), две крытые ледовые площадки (в ТМК «Гринн» на Кромском шоссе и «Ледовая арена» на ул. Зеленина).



Шесть спортивных объектов подготовят к приему гостей в Северном районе. Это пять хоккейных кортов (на ул. Маринченко, 9б; ул. Бурова, 30; ул. Кузнецова, 2; Московском шоссе, 163 и 166), а также старшая традиционной лыжная трасса в Медведевском лесу. Она традиционно встречает участников Всероссийской гонки «Лыжня России».



По пять спортивных объектов оборудуют в Советском и Железнодорожном районах.



В Советском районе открыта «Ледовая арена» на Наугорском шоссе, еще подготовят хоккейный корт у школы №15, две ледовые площадки — у гимназий №39 и №19, и лыжную трассы в парке Победы.



В Железнодорожном районе для жителей подготовят два хоккейных корта (ул. Советская, 29 и ул. Привокзальная, 8), две ледовые площадки (у школ №31 и №35), лыжную трассу в Семинарском парке.





Орловское Информбюро

1 декабря 2019 года







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