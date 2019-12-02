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Орловцы решат, какую территорию города необходимо благоустроить

6 декабря пройдет рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства в следующем году.


Принять участие в судьбе города могут орловцы в возрасте от 14 лет. При себе обязательно иметь паспорт.

На выбор представят 19 территорий – парк Ботаника, сквер Семьи, набережная Оки и другие объекты.

Полный список можно посмотреть на сайте мэрии. Там же указаны адреса, где состоится голосование. Всего 8 пунктов. Два объекта, которые наберут наибольшее количество голосов, благоустроят в первоочередном порядке в 2020 году за счет средств федерального бюджета.


Мария Семак
2 декабря 2019 года
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