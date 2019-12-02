Орловцы решат, какую территорию города необходимо благоустроить 6 декабря пройдет рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства в следующем году.





Принять участие в судьбе города могут орловцы в возрасте от 14 лет. При себе обязательно иметь паспорт.



На выбор представят 19 территорий – парк Ботаника, сквер Семьи, набережная Оки и другие объекты.



Полный список можно посмотреть на сайте мэрии. Там же указаны адреса, где состоится голосование. Всего 8 пунктов. Два объекта, которые наберут наибольшее количество голосов, благоустроят в первоочередном порядке в 2020 году за счет средств федерального бюджета.





Мария Семак

2 декабря 2019 года



