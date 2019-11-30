Новости версия для печати Главный финансовый документ Орловской области сегодня был принят. Не без споров и вопросов Сегодня состоялась 40-я по счету сессия Орловского областного совета народных депутатов.



На 40-м заседании Орловского областного Совета народных депутатов в повестке было более 30 вопросов. В центре внимания, конечно же, главный финансовый документ. Бюджет региона на этот раз вызвал массу нареканий. Почти полтора часа ушло только на то, чтобы депутаты сказали свое «да» окончательной редакции финансового документа на 2020-й и два следующих года. Полемика была жаркой, мнения партий разделились. Депутаты были едины лишь в одном: экономическая ситуация - сложная.



Руслан Перелыгин, депутат Орловского областного Совета народных депутатов (фракция «Справедливая Россия»): «Мы не поддержали бюджет во втором чтении, мы последовательны в своем решении - мы и в первом чтении его не поддержали. Мы считаем, что сегодня исполнительная власть принимает недостаточно мер, для того чтобы удержать врачей на территории Орловской области».

Вячеслав Морозов, депутат Орловского областного Совета народных депутатов (фракция КПРФ): «Конечно, есть претензии к бюджету, но в основном он остается социально-направленным. Наша фракция решила бюджет поддержать, но с дальнейшими изменениями».

Изменения - будут. Тот факт, что многие поправки к бюджету, предложенные партиями, отклонили, объяснили следующим - их учтут и выполнят в ходе реализации национальных проектов. На них в 2020 году выделят больше 5 миллиардов рублей.



Михаил Вдовин, первый зампред Орловского областного Совета народных депутатов (фракция «Единая Россия»): «В бюджете предусмотрены все необходимые расходы для реализации национальных проектов, для реализации программы развития сельских территорий. Вместе с тем мы обратили внимание правительства на необходимость помощи бюджету города Орла».

Если помощи не будет, говорят депутаты, то областной центр окажется в безвыходной ситуации. Кредиторская задолженность Орла близка к миллиарду.



Андрей Куцын, депутат Орловского областного Совета народных депутатов (фракция ЛДПР): «ЛДПР внесла ряд поправок, которые смогли бы помочь городу Орлу. Ключевой вопрос - отчисление НДФЛ, то есть возврат 15%. Но, к сожалению, поправка принята не была. Мы призываем к тому, что нам необходимо в целом пересмотреть подход депутатов к бюджетному процессу».

Согласно бумагам, Орловщина будет жить без дефицита, бюджет - сбалансированный. Сумма доходов и расходов больше 36 миллиардов рублей.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы более чем на 20% увеличиваем доходную часть. При этом нам удалось за два года увеличить объем финансирования здравоохранения на 40%, на более чем 12% увеличить затраты на сферу образования. И в целом на образование, здравоохранение и социальную политику уже сейчас более 22 миллиардов рублей. Бюджет Орловской области сегодня максимально социально ориентированный - это моя принципиальная позиция».

Леонид Музалевский, председатель орловского областного Совета народных депутатов: «Ни одно социальное обязательство мы не отменяем - во-первых. Во-вторых, бюджет сегодня действительно профицитный. Но это не значит, что у нас все хорошо, что у нас есть лишние деньги. Мы просто снижаем тот госдолг, который сегодня висит, как оковы, на работе и правительства, и областного совета».

Из прочего: губернатор снял с себя ответственность за увольнение и назначение руководителей госпредприятий. В первом чтение депутаты сняли с него эти полномочия. Рассмотрели в ходе сессии и реализацию программы «Устойчивое развитие сельских территорий» - пока она выполнена чуть более чем на 70%. Поддержали депутаты и инициативу обновления противопожарной техники. Говорили и об изыскании средств на оплату школьных счетов и расходов на социальные обязательства.



В часе контроля - на контроль народные избранники взяли департамент социальной защиты. В этом году он был на слуху и не с положительными примерами. Из последних - случай с девочкой-маугли и с Болховским домом престарелых. Многочисленные нарушения были выявлены и в ходе проверки КСП. Не ошибается тот, кто не работает, - заявила руководитель департамента соцзащиты, между тем, работу над ошибками уже начали и продолжат в следующем году.









Анна Вайсергисер

29 ноября 2019 года







На главную страницу





