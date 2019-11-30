Главный финансовый документ Орловской области сегодня был принят. Не без споров и вопросов

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суббота
30.11.2019
0:12:25
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Главный финансовый документ Орловской области сегодня был принят. Не без споров и вопросовСегодня состоялась 40-я по счету сессия Орловского областного совета народных депутатов.
На 40-м заседании Орловского областного Совета народных депутатов в повестке было более 30 вопросов. В центре внимания, конечно же, главный финансовый документ. Бюджет региона на этот раз вызвал массу нареканий. Почти полтора часа ушло только на то, чтобы депутаты сказали свое «да» окончательной редакции финансового документа на 2020-й и два следующих года. Полемика была жаркой, мнения партий разделились. Депутаты были едины лишь в одном: экономическая ситуация - сложная.
Изменения - будут. Тот факт, что многие поправки к бюджету, предложенные партиями, отклонили, объяснили следующим - их учтут и выполнят в ходе реализации национальных проектов. На них в 2020 году выделят больше 5 миллиардов рублей.
Если помощи не будет, говорят депутаты, то областной центр окажется в безвыходной ситуации. Кредиторская задолженность Орла близка к миллиарду.
Согласно бумагам, Орловщина будет жить без дефицита, бюджет - сбалансированный. Сумма доходов и расходов больше 36 миллиардов рублей.
Из прочего: губернатор снял с себя ответственность за увольнение и назначение руководителей госпредприятий. В первом чтение депутаты сняли с него эти полномочия. Рассмотрели в ходе сессии и реализацию программы «Устойчивое развитие сельских территорий» - пока она выполнена чуть более чем на 70%. Поддержали депутаты и инициативу обновления противопожарной техники. Говорили и об изыскании средств на оплату школьных счетов и расходов на социальные обязательства.
В часе контроля - на контроль народные избранники взяли департамент социальной защиты. В этом году он был на слуху и не с положительными примерами. Из последних - случай с девочкой-маугли и с Болховским домом престарелых. Многочисленные нарушения были выявлены и в ходе проверки КСП. Не ошибается тот, кто не работает, - заявила руководитель департамента соцзащиты, между тем, работу над ошибками уже начали и продолжат в следующем году.
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