Новости версия для печати В Орле открыли отделение службы ранней помощи для детей Церемония открытия состоялась сегодня.



Отделение входит в структуру Городского образовательного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Его деятельность ориентирована на возрастную категорию от 0 до 3 лет.



Открытие отделения службы ранней помощи для детей стало возможным благодаря гранту Министерства просвещения РФ по реализации мероприятий в рамках проекта «Поддержка семей, имеющей детей» нацпроекта «Образование». Этот грант учреждение получило в нынешнем году. Также грантовые средства были использованы для укрепления материально-технической базы Городского образовательного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Напомним, размер гранта составил 7,6 млн рублей, сообщает информационный портал Орловской области.



Ранняя помощь – это комплекс психолого-педагогических и медико-социальных мер, направленных на обеспечение и улучшение развития детей младенческого и раннего возрастов с ограниченными возможностями здоровья или риском их возникновения, в целях максимально возможной социализации детей.



Сегодня в Орловской области функционируют 10 центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи – 1 областной и 9 муниципальных. Здесь работают узкопрофильные специалисты: педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, которые оказывают квалифицированную помощь детям и их родителям.



ППМС-центры являются методической базой и основой профессионального сообщества школьных психологов, социальных педагогов, учителей-дефектологов, логопедов.





Орловское Информбюро

29 ноября 2019 года







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