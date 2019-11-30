Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Капитальный эксперимент. В Орле третий год ремонтируют дом, который был в списках на снос. Получится ли из старого сделать новое? Вместе с ОНФ мы искали ответы.



- Со спорами и вопросами - но главный финансовый документ области сегодня был принят.



- Ориентировались по «Меркурию». Сотрудники регионального Россельхознадзора выявили недобросовестного производителя масла, которое поставили в нашу область.



- «Доблесть спецназа» объединила две сотни человек. Что так манит спортсменов из соседних областей в Орле?



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Вести-Орёл

29 ноября 2019 года







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