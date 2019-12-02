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В Орле ВАЗ спровоцировал ДТП

При этом сам отечественный автомобиль не пострадал.


1 декабря в 11:35 водитель 1991 г.р., управляя автомобилем ВАЗ-2110, двигался по ул. Генерала Ковалева, в районе д. 2 по бульвару Молодежи, при повороте на прилегающую территорию, не уступил дорогу и создал помеху в движении автомобилю «Фольксваген Транспортер», который, в свою очередь, в целях избегания столкновения, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Киа Рио», который двигался во встречном направлении прямо. В результате ДТП водитель «Киа» получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего зарегистрировано 29 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшим, в результате 6 человек получили травмы.


Орловское Информбюро
2 декабря 2019 года
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