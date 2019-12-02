В Орле ВАЗ спровоцировал ДТП При этом сам отечественный автомобиль не пострадал.





1 декабря в 11:35 водитель 1991 г.р., управляя автомобилем ВАЗ-2110, двигался по ул. Генерала Ковалева, в районе д. 2 по бульвару Молодежи, при повороте на прилегающую территорию, не уступил дорогу и создал помеху в движении автомобилю «Фольксваген Транспортер», который, в свою очередь, в целях избегания столкновения, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Киа Рио», который двигался во встречном направлении прямо. В результате ДТП водитель «Киа» получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего зарегистрировано 29 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшим, в результате 6 человек получили травмы.





Орловское Информбюро

2 декабря 2019 года



