Пьяный водитель устроил ДТП в Ливенском районе Пьяный водитель устроил ДТП в Ливенском районе





Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21144, двигаясь со стороны г. Ливны в направлении с. Екатериновка, выехал на встречную сторону дороги, где произошло столкновение с автомобилем «Ссанг Йонг».



В результате ДТП 77-летний пассажир автомобиля «Ссанг Йонг» получил травмы, назначено амбулаторное лечение. Водитель автомобиля ВАЗ управлял автомобилем в состоянии опьянения.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего зарегистрировано 29 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшим, в результате 6 человек получили травмы.





Орловское Информбюро

2 декабря 2019 года



