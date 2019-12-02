Пьяный водитель устроил ДТП в Ливенском районе

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Пьяный водитель устроил ДТП в Ливенском районеПьяный водитель устроил ДТП в Ливенском районе
Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21144, двигаясь со стороны г. Ливны в направлении с. Екатериновка, выехал на встречную сторону дороги, где произошло столкновение с автомобилем «Ссанг Йонг».
В результате ДТП 77-летний пассажир автомобиля «Ссанг Йонг» получил травмы, назначено амбулаторное лечение. Водитель автомобиля ВАЗ управлял автомобилем в состоянии опьянения.
За прошедшие выходные на территории Орловской области всего зарегистрировано 29 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшим, в результате 6 человек получили травмы.
Орловское Информбюро
2 декабря 2019 года