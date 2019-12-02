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В Орловской области в выходные водители не справлялись с управлением

В двух ДТП пострадали люди.


1 декабря в 19 часов 42-летний водитель, управляя автомобилем Renault Duster, следовал по автодороге Орел – Брянск - Смоленск и на 18 км не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в правый кювет по ходу своего движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и пассажир получили травмы, госпитализированы.

1 декабря в 20:33 22-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», следовал по автодороге Калуга – Орел ив районе 202 км допустил наезд на препятствие (металлическое ограждение), с последующим наездом на стену здания. В результате ДТП пассажир 1995 г.р. получил телесные повреждения, госпитализирован в отделение нейрохирургии.

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего зарегистрировано 29 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшим, в результате 6 человек получили травмы.


Орловское Информбюро
2 декабря 2019 года
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