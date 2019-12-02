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День рождения орловского телевидения. Иван Суверин. «Дежурная часть»Вот уже 10 лет Иван Суверин рассказывает телезрителям о криминальных событиях, о громких преступлениях, судебных процессах и коррупционных скандалах - объективно, подробно, честно.
В отличие от дикторов центральных каналов, которые, выходя в студию, резюмируют совместный труд целых редакций, ведущему орловской «Дежурки» приходится сочетать в себе качества редактора, оператора и корреспондента. Не зря говорят: хочешь сделать хорошо, сделай сам. Еще одна загвоздка: в отличие от обычных и предсказуемых информационных поводов, экстренная тематика отличается внезапностью. На стадии прибытия к месту происшествия успех материала во многом зависит от мастерства и опыта водителя нашей оперативной машины.
Любое ЧП – серьезный повод напомнить людям об их собственной безопасности, и мы стараемся не упускать такой возможности. Именно за это нас ценят в МЧС.
Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС Росси по Орловской области: «Иван Суверин с нами практически каждую минуту - если он физически не рядом, то, по крайней мере, в телефонном режиме - точно. И любое чрезвычайное происшествие, и любой праздник, связанный с пожарными и спасателями, мы - всегда вместе».
По тем же причинам с нами охотно сотрудничает Госавтоинспекция. Любое ДТП – такой же повод включиться в профилактическую работу ГИБДД.
Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Программа «Вести. Дежурная часть. Орел» очень активно вместе с нами выезжает на дорожно-транспортные происшествия, особенно серьезные, очень объективно там работает».
Чтобы снять уникальный репортаж, нам порой приходится делить с полицейскими их профессиональные риски. Так было и в совместной северокавказской командировке, куда мы отправились, чтобы осветить службу орловских стражей порядка в Дагестане. Там, где горы стреляют, с личным оружием не расстается никто, включая генералов. Впрочем, едва ли не опаснее бандитов в Дагестане горные дороги. А вероятность лавин там куда выше, чем угроза терактов. Но все хорошо, что хорошо кончается.
Олеся Лихобабина, замначальника пресс-службы УМВД России по Орловской области: «Вполне закономерно, что «Вести. Дежурная часть. Орел», ее неизменный ведущий и автор Иван Суверин являются ежегодными победителями конкурсов УМВД России по Орловской области. Сегодня коллектив пресс-службы УМВД желает программе «Вести. Дежурная часть. Орел» дальнейших творческих находок и достижений».
Сотрудничество со следственным комитетом – для правовой программы вещь обязательная. Здесь обычную журналистскую напористость приходится сочетать с определенной деликатностью, помня о презумпции невиновности и тайне следствия. Только тогда в распоряжении программы появляются эксклюзивные кадры и интервью.
Николай Панасюк, руководитель СО по Северному району г. Орла СУ СК РФ по Орловской области: «Сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области активно сотрудничают с коллективом программы «Вести. Дежурная часть». Благодарим сотрудников программы за совместную работу и рассчитываем на ее дальнейшее продолжение».
Натуралистичность некоторых кадров может смутить неподготовленного зрителя. Но мы берем их в программу вовсе не ради высоких рейтингов. Подчас это единственный способ поделиться нашими переживаниями от увиденного и нашей тревогой за земляков-орловцев. Именно в их интересах мы работаем, порой, на пределе журналистских возможностей.
Николай Куревин, директор ГТРК «Орёл: «Программа очень важна. Программа нужна. И я благодарю тех, кто делает эту программу. Делать ее непросто, но она действительно делается от сердца, от души и делается для зрителей».
Уложиться в отведенный программе хронометраж – это в нашей работе, пожалуй, самое сложное. Когда все кадры и титры уже на монтажной линейке, за дело берется эфирная бригада. Конечный облик программы зависит от множества людей.
Вести-Орёл
2 декабря 2019 года