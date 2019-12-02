ГТРК «Орел». От черно-белой картинки к цифровому формату Сегодня день рождения орловского телевидения. 2 декабря 1967 года зрители увидели первую программу. Называлась она «Панорама недели». Прошло более 50 лет и сегодня в эфире каждый день 13 выпусков информационной программы «Вести-Орел».





«Внимание! Запись! Вы в прямом эфире». Наталья Деева и Аркадий Озеров слышали эти команды режиссера ежедневно не меньше двух десятков лет. Ошибиться нельзя, ответственность колоссальная. Для нового поколения молодых ведущих это каноны профессионализма. Сегодня изменилась сама система подготовки и выпуска программ. Но, как и тогда, молодая гвардия по-прежнему держит руку на пульсе событий.



Антон Киселев, корреспондент ГТРК «Орел»: «Я безумно люблю свою работу. Она мне нравится больше всего тогда, когда можно помочь человеку, то есть когда СМИ становится не властью, а рычагом воздействия».

Приоритет - простой человек. По такому принципу работают сегодняшние журналисты ГТРК «Орел». Так жили в профессии их предшественники.



Тогда никто даже представить себе не мог, каким станет орловское ТВ всего через два десятка лет. В этом году ГТРК «Орел» окончательно и бесповоротно простилась с аналоговым сигналом и полностью перешла в цифровой формат. О том, как снимали на кино, затем на кассеты, помнят, пожалуй, лишь старожилы.



Сергей Дьяконов, телеоператор ГТРК «Орел»: «Раньше было так - едешь на двухминутный сюжет, тебе пленку дают всего на четыре минуты, то есть один к двум. Поехал, снял. Не уложился - с зарплаты вычтут за лишнюю пленку».

Сейчас совсем другое дело. И пленку экономить не нужно и камеры совсем иного порядка. На заре становления орловского телевидения все было в черно-белом цвете. Никаких хромакеев и компьютерной графики. Запись студии велась в АВЗ - в аппаратной видеозаписи - на огромные ленточные бобины.



Олег Апанайкин, главный инженер ГТРК «Орел»: «Перед записью много уходило времени на подстройку параметров, потому что их была масса, и без настройки какого-либо из них запись могла не начаться, или начаться, но при произведении были бы подрывы, в результате брак».

Действительно теперь совсем иная картинка и совсем иные возможности. Трудно поверить, что всего полтора года назад все это было еще в процессе создания. Работа предстояла действительно грандиозная. Необходимо было не только установить новое оборудование, но и насытить его программным обеспечением, смонтировать аппаратно-студийные комплексы для теле- и радиоэфиров.



Татьяна Мартынова, заместитель директора ГТРК «Орел»: «Эволюция орловского телевидения - от пленки, через кассеты VHS, super-VHS к DVCAM, а сейчас одним нажатием кнопки мы отправляем файл в аппаратную прямого эфира, где через несколько секунд это все увидят зрители».

Эпохальный момент прощание с аналоговым сигналом и переходом на «цифру» орловские зрители наблюдали в прямом эфире.



ГТРК «Орел» вновь на передовой - передовой технического прогресса. Но на фоне масштабных преобразований одно остается неизменным.



Николай Куревин, директор ГТРК «Орел»: «Главное, что люди, которые делают этот продукт, которые делают информацию. Мне кажется, у нас есть преемственность, есть возможность передавать профессиональные качества. И люди побеждают на разных фестивалях, и это говорит о том, что мы идем правильным путем - потому что нас этому учили, и теперь мы этому учим».

Пройден еще один этап. Наступило новое, цифровое время. Прогресс не остановить, и что будет через 10-20-30 лет, можно только предполагать. А 52 года назад Орловское телевидение тоже было мечтой, которая 2 декабря в далеком 1967-м стала реальностью.





Оксана Гранн

2 декабря 2019 года



