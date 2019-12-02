понедельник 2.12.2019 14:12:29 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Новости
Программа передач
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Деловая жизнь
Контакты

ГТРК «Орел». От черно-белой картинки к цифровому формату

Сегодня день рождения орловского телевидения. 2 декабря 1967 года зрители увидели первую программу. Называлась она «Панорама недели». Прошло более 50 лет и сегодня в эфире каждый день 13 выпусков информационной программы «Вести-Орел».


«Внимание! Запись! Вы в прямом эфире». Наталья Деева и Аркадий Озеров слышали эти команды режиссера ежедневно не меньше двух десятков лет. Ошибиться нельзя, ответственность колоссальная. Для нового поколения молодых ведущих это каноны профессионализма. Сегодня изменилась сама система подготовки и выпуска программ. Но, как и тогда, молодая гвардия по-прежнему держит руку на пульсе событий.

Антон Киселев, корреспондент ГТРК «Орел»: «Я безумно люблю свою работу. Она мне нравится больше всего тогда, когда можно помочь человеку, то есть когда СМИ становится не властью, а рычагом воздействия».

Приоритет - простой человек. По такому принципу работают сегодняшние журналисты ГТРК «Орел». Так жили в профессии их предшественники.

Тогда никто даже представить себе не мог, каким станет орловское ТВ всего через два десятка лет. В этом году ГТРК «Орел» окончательно и бесповоротно простилась с аналоговым сигналом и полностью перешла в цифровой формат. О том, как снимали на кино, затем на кассеты, помнят, пожалуй, лишь старожилы.

Сергей Дьяконов, телеоператор ГТРК «Орел»: «Раньше было так - едешь на двухминутный сюжет, тебе пленку дают всего на четыре минуты, то есть один к двум. Поехал, снял. Не уложился - с зарплаты вычтут за лишнюю пленку».

Сейчас совсем другое дело. И пленку экономить не нужно и камеры совсем иного порядка. На заре становления орловского телевидения все было в черно-белом цвете. Никаких хромакеев и компьютерной графики. Запись студии велась в АВЗ - в аппаратной видеозаписи - на огромные ленточные бобины.

Олег Апанайкин, главный инженер ГТРК «Орел»: «Перед записью много уходило времени на подстройку параметров, потому что их была масса, и без настройки какого-либо из них запись могла не начаться, или начаться, но при произведении были бы подрывы, в результате брак».

Действительно теперь совсем иная картинка и совсем иные возможности. Трудно поверить, что всего полтора года назад все это было еще в процессе создания. Работа предстояла действительно грандиозная. Необходимо было не только установить новое оборудование, но и насытить его программным обеспечением, смонтировать аппаратно-студийные комплексы для теле- и радиоэфиров.

Татьяна Мартынова, заместитель директора ГТРК «Орел»: «Эволюция орловского телевидения - от пленки, через кассеты VHS, super-VHS к DVCAM, а сейчас одним нажатием кнопки мы отправляем файл в аппаратную прямого эфира, где через несколько секунд это все увидят зрители».

Эпохальный момент прощание с аналоговым сигналом и переходом на «цифру» орловские зрители наблюдали в прямом эфире.

ГТРК «Орел» вновь на передовой - передовой технического прогресса. Но на фоне масштабных преобразований одно остается неизменным.

Николай Куревин, директор ГТРК «Орел»: «Главное, что люди, которые делают этот продукт, которые делают информацию. Мне кажется, у нас есть преемственность, есть возможность передавать профессиональные качества. И люди побеждают на разных фестивалях, и это говорит о том, что мы идем правильным путем - потому что нас этому учили, и теперь мы этому учим».

Пройден еще один этап. Наступило новое, цифровое время. Прогресс не остановить, и что будет через 10-20-30 лет, можно только предполагать. А 52 года назад Орловское телевидение тоже было мечтой, которая 2 декабря в далеком 1967-м стала реальностью.


Оксана Гранн
2 декабря 2019 года
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.