«Вести. Орел». 11:25. Праздничный выпуск Сегодня исполняется 52 года орловскому телевидению. Больше полувека мы выходим в эфир - находимся в самом центре событий региональной жизни, оперативно делимся новостями в ежедневных выпусках с нашими телезрителями. В студии - Всеволод Трифонов и легенда орловского телевидения Наталья Деева.





СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

2 декабря 2019 года



