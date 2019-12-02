Женская мини-футбольная команда «ОрелГУ-КПРФ» продолжает сезон Чемпионата России В минувшие выходные орловчанки принимали на своем поле пензенскую «Лагуну».





Пятничная встреча прошла в обоюдоострой борьбе. Моменты возникали и у гостей, и у хозяек. Первый тайм завершился нулевой ничьей. После перерыва борьба продолжилась. Но хозяйкам не хватило удачи в реализации моментов. Тогда как пензенские футболистки своими шансами воспользовались сполна. Итог матча 2:1 в пользу "Лагуны". Во втором матче игровой время было предоставлено девушкам, которые имеют мало игровой практики. И, несмотря на поражение со счетом 0:5, все футболистки получили бесценный опыт в матче против одной из сильнейших команд России.





Анастасия Дорохова

2 декабря 2019 года



