Орловскому отделению Ассамблеи народов России исполнилось пять лет

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Орловскому отделению Ассамблеи народов России исполнилось пять летВ честь этой даты организовали фестиваль. Он собрал почти полтысячи участников, представлявших десятки народностей Орловщины.
Самой вкусной частью фестиваля стала кулинарная выставка общин разных национальностей - дагестанские чуду, киргизские баурсаки, туркменская самса, таджикский плов - изобилие на столах покорило всех гостей. Национальные коллективы дали гала-концерт. Но главной особенностью фестиваля, посвящённому пятилетию орловского отделения Ассамблеи народов России, стал тот факт, что именно в этот день общественная организации стала немного больше.
Антон Киселёв
2 декабря 2019 года