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Орловскому отделению Ассамблеи народов России исполнилось пять лет

В честь этой даты организовали фестиваль. Он собрал почти полтысячи участников, представлявших десятки народностей Орловщины.


Самой вкусной частью фестиваля стала кулинарная выставка общин разных национальностей - дагестанские чуду, киргизские баурсаки, туркменская самса, таджикский плов - изобилие на столах покорило всех гостей. Национальные коллективы дали гала-концерт. Но главной особенностью фестиваля, посвящённому пятилетию орловского отделения Ассамблеи народов России, стал тот факт, что именно в этот день общественная организации стала немного больше.


Антон Киселёв
2 декабря 2019 года
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