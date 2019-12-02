Орловскому отделению Ассамблеи народов России исполнилось пять лет В честь этой даты организовали фестиваль. Он собрал почти полтысячи участников, представлявших десятки народностей Орловщины.





Самой вкусной частью фестиваля стала кулинарная выставка общин разных национальностей - дагестанские чуду, киргизские баурсаки, туркменская самса, таджикский плов - изобилие на столах покорило всех гостей. Национальные коллективы дали гала-концерт. Но главной особенностью фестиваля, посвящённому пятилетию орловского отделения Ассамблеи народов России, стал тот факт, что именно в этот день общественная организации стала немного больше.





Антон Киселёв

2 декабря 2019 года



