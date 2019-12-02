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Бюрократия мешает реализации инвестиционных проектов в АПК

Об этом говорили сегодня на заседании правительства Орловской области. Там же разбирали - как решить эту проблему.


 Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Не будет никакой перспективы в развитии региона в любой сфере, если мы все будем выполнять только наши внутренние задачи. Поэтому, если есть задача по аграрному сектору увеличить инвестиции и реализовать проекты с высокой добавленной стоимостью - это касается и стройки, и всех наших административных структур, это касается абсолютно всех. Если я буду видеть, что у кого-то есть желание постоять в стороне, да еще и палки в колеса вставить - так не пойдет».

Между тем целевое направление инвестиций предусматривает строительство и реконструкцию объектов животноводства и растениеводства. С учетом господдержки было приобретено 512 единиц сельскохозяйственной техники. В 2019 году объем инвестиций в регион составил больше 11 миллиардов рублей. При этом, как отметили на заседании, проблем еще очень много. Потенциал Орловщины не исчерпан. Необходимо строить плодо- и овощехранилища, а также зерносушильные комплексы. Особое внимание уделяется и вопросам эпизоотического благополучия региона, для его улучшения в следующем году ветеринарную службу ждет перезагрузка, к примеру, планируется провести обновление материально - технической базы.

Дмитрий Бутусов зампред правительства Орловской области по развитию агропромышленного комплекса: «Получат поддержку перерабатывающие предприятия, чего раньше не было, мы за это все время боролись. Плюс соглашение о конкурентоспособности предприятий, которые ориентированы на экспорт. Они также получают сегодня возможность дополнительного льготного кредитования».



Анна Вайсергисер
2 декабря 2019 года
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