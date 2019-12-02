В Орле прошел открытый Чемпионат области по универсальному бою В нем приняли участие порядка двухсот спортсменов из Орловской, Воронежской, Курской и Брянской областей. За турниром наблюдала и наша съемочная группа.





Восемь препятствий, сражение только с собой и схватка на ринге уже с осязаемым соперником - так вкратце можно описать картину универсального боя. Каждый спортсмен должен преодолеть препятствия в правильном порядке. Судьи помогут не перепутать.



Из своих 16-ти орловец Дмитрий Корогодин занимается универсальным боем 10 лет. Не раз выигрывал городские и областные турниры, есть награды и с соревнований окружного масштаба. С некоторыми соперниками на ринге Дмитрий встречался уже ни один раз.



Дмитрий Корогодин, участник соревнований (г.Орел): «Соперника я знаю, он из моей школы. Я с ним уже выступал, тоже выигрывал. Тренировки проходят тяжело, но тяжело в учении - легко в бою».

Для Орловской области универсальный бой - кузница медалей высшего достоинства. Каждый раз, участвуя в Первенстве мира, орловцы привозят россыпь наград. Среди призеров крупных соревнований и Владислав Соловьёв. В его активе - золото Чемпионата России и бронза Первенства мира.



Владислав Соловьёв, участник соревнований (г.Орел): «Если занимаешься, готовишься усердно, то проблем не будет, все получится. Главное - верить в себя, ничего не бояться, всегда идти вперед. Мне раньше не очень давалось бороться. Но потом я начал больше уделять этому внимание и все стало получаться».

По итогам соревнований большая часть наград осталась в Орловской области. Впереди у спортсменов серия новых побед и достижений.





Анастасия Дорохова

2 декабря 2019 года



