«Вести. Орел». 14:25. Праздничный выпуск 52 года орловскому телевидению. О преемственности поколений, о нюансах работы в эфире, о самом запоминающемся событии - Юлия Опанасюк и легенда орловского телевидения Аркадий Озеров.





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Вести-Орёл

2 декабря 2019 года



