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В Орловской области очередь из льготников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, меньше не становится

Очереди на получение субсидий приходится ждать годами. Все дело в цене квадратного метра - об этом сегодня говорили на заседании регионального правительства.


Чуть больше тридцати тысяч рублей - такую цену установили в Минфине за квадратный метр жилья на Орловщине. В самом областном центре она значительно выше, поэтому региону приходится доплачивать за каждый метр всем льготникам.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Вопрос - комплексный. Софинансирование региона по 9 тысяч рублей за один квадратный метр просто нам не под силу. Формула Минстроя предусматривает по сути только понижающий коэффициент, там повышающих нет. Поэтому наша стоимость должна реально соответствовать рынку, для того чтобы мы обеспечивали всех очередников жильем».

В этом году выплаты получили 12 ветеранов Великой Отечественной войны, 10 из них улучшили свои жилищные условия. Еще 8 сделают это в 2020-м. Таким образом реестр ветеранов и инвалидов Великой Отечественной будет закрыт. Всего же в списке ведомственной программы 44 человека, это вынужденные переселенцы, «северяне» и те, кто подвергся радиационному воздействию.


Анна Вайсергисер
2 декабря 2019 года
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