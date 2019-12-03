вторник 3.12.2019 02:12:29 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Новости
Программа передач
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Деловая жизнь
Контакты

Орловская Госавтоинспекция продолжает искоренять пьянство за рулем

Очередной рейд в рамках операции «Нетрезвый водитель» состоялся в области в ночь с субботы на воскресенье. С одним из экипажей ДПС нес дежурство наш корреспондент Иван Суверин.


Проверка водителей проходил по всей Орловской области. Останавливали всех без исключения и проверяли на трезвость. Как сообщили в ГИБДД, количество происшествий с участием нетрезвых водителей в этом году снизилось, однако ДТП, спровоцированные пьяными водителями, до сих пор составляют примерно десятую часть от всех учетных автоаварий.

Задача специализированных рейдов - не только выявить нетрезвых автомобилистов, но и развеять у потенциальных нарушителей чувство безнаказанности. Еще один аспект - формирование у автосообщества устойчивой нетерпимости к поездкам "под градусом". Впрочем, никто из опрошенных нами водителей в защиту пьяных лихачей не высказался.

В этот раз инспекторами был задержан пьяный автомобилист. Это произошло в Верховском районе. Всего за выходные полицейские выявили пять водителей «под градусом», один из них на пьяной езде попался повторно и понесет уголовную ответственность.


Иван Суверин
2 декабря 2019 года
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.