Орловская Госавтоинспекция продолжает искоренять пьянство за рулем Очередной рейд в рамках операции «Нетрезвый водитель» состоялся в области в ночь с субботы на воскресенье. С одним из экипажей ДПС нес дежурство наш корреспондент Иван Суверин.





Проверка водителей проходил по всей Орловской области. Останавливали всех без исключения и проверяли на трезвость. Как сообщили в ГИБДД, количество происшествий с участием нетрезвых водителей в этом году снизилось, однако ДТП, спровоцированные пьяными водителями, до сих пор составляют примерно десятую часть от всех учетных автоаварий.



Задача специализированных рейдов - не только выявить нетрезвых автомобилистов, но и развеять у потенциальных нарушителей чувство безнаказанности. Еще один аспект - формирование у автосообщества устойчивой нетерпимости к поездкам "под градусом". Впрочем, никто из опрошенных нами водителей в защиту пьяных лихачей не высказался.



В этот раз инспекторами был задержан пьяный автомобилист. Это произошло в Верховском районе. Всего за выходные полицейские выявили пять водителей «под градусом», один из них на пьяной езде попался повторно и понесет уголовную ответственность.





Иван Суверин

2 декабря 2019 года



