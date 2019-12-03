В помощь родителям В Орле открылось новое отделение службы ранней помощи для детей. Оно расположилось на базе городского центра психолого-педагогической медицинской и социальной помощи. На улице Андрианова теперь помогают малышам, у которых есть проблемы со здоровьем, и их родителям.





Открытие нового отделения городского центра ППМС - службы ранней помощи детям и их родителям - прошло под фанфары. Право перерезать красную ленточку предоставили руководителям города. Открытие службы стало возможным благодаря президентскому гранту. 7 миллионов 650 тысяч рублей на реализацию федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в рамках нацпроекта «Образование» орловский центр ППМС выиграл в этом году.



Зоя Овчинникова, директор образовательного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Орла: «Мы закупили новое оборудование, мы закупили новую мебель, отремонтировали здание, проучили своих специалистов в других регионах - Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Воронеже, мы приобрели компьютерную технику, и у наших специалистов за счет гранта увеличилась заработная плата».

Около 120 юных пациентов, от рождения до четырех лет, уже посещали эту службу, теперь их число может значительно вырасти. А занятия будут проходить в новом, более оснащенном и подготовленном для этой работы помещении.



Наталья Воротникова, учитель-дефектолог: «У нас занимаются две категории детей - любо это дети с ограниченными возможностями здоровья, либо это дети группы риска - недоношенные детки или дети из неблагополучных семей».

Все коррекционные занятия логопеды, психологи, дефектологи и другие специалисты проводят бесплатно. Причем, для каждого ребенка прописана своя индивидуальная адаптированная программа, а родители могут получить бесплатную консультацию. Как признаются клиенты центра, справиться самим со многими проблемами было бы нелегко.



Екатерина Верижникова, клиент: «Нам, родителям, нужно помочь справиться с детьми. Этот центр очень хорошо помогает. Мы получаем консультации - как найти правильный подход к детям, как правильно направить детей, как найти общий язык с ребенком».

Слова благодарности за непростую работу сотрудникам центра выразили и руководители города. Гостям из городской и областной администраций на память подарили детские работы, сделанные в центре. А для юных посетителей организовали сладкий стол и игровую программу.





Татьяна Тимохина

2 декабря 2019 года



