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Врачи первичного звена будут получать доплаты за выявленные онкозаболевания при проведении диспансеризации и профосмотров Госдума приняла законопроект о материальном стимулировании медиков. Он вступит в силу с 2020 года.





Один из приоритетов национального проекта «Здравоохранение» - снижение смертности от онкологических заболеваний. Новый закон должен стать действенным инструментом в достижении этой цели. Планируется выделять более миллиарда рублей в год. Средства будут поступать в Территориальные фонды обязательного медицинского страхования.



Наталья Каверина, заместитель директора ТФОМС Орловской области: «В бюджете Федерального фонда ОМС на 2020-2022 годы предусмотрены межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов на финансовое обеспечение стимулирования медработников за выявление в ходе проведения профилактических мероприятий (ДД и профосмотры) онкозаболеваний. В настоящее время Правительством РФ разрабатываются правила предоставления этих средств».

За последние десять лет смертность от онкозаболеваний возросла более чем на 20 %. Наш регион в лидерах по этой печальной статистике. Поэтому орловские онкологи новый закон поддерживают.



Александр Удодов, главный врач Орловского областного онкологического диспансера: «Врачи-онкологи к этому законопроекту относятся положительно, так как врачи, которые будут выявлять эту патологию на ранних стадиях - врачи первичного звена, во время профосмотров, во время диспансеризаци,, они будут получать определенную зарплату. То есть они будут заинтересованы в выявлении этих больных на ранних стадиях. Соответственно, больные обратятся в онкдиспансер за получением специализированной медицинской помощи значительно раньше, что приведет к снижению смертности от онкопатологии». Главный онколог области также надеется на то, что новый закон изменит ситуацию.



Александр Горохов, главный онколог Орловской области: «На мой взгляд, лучше обследовать и заподозрить у большего количества пациентов наличие злокачественного образования, лучше большую часть исключить, и если даже заболевание у нескольких человек подтвердится, то это уже положительный результат». Сегодня в программу диспансеризации уже заложены мероприятия, которые должны выявлять онкологию на ранней стадии. Однако выявляемость пока невысока. Правда, благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» ситуация улучшилась.



Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Благодаря закупкам цифровой техники, а именно передвижных маммографов, мы сейчас, пока по оперативным данным, чаще выявляем онкопатологию на ранних стадиях, то есть на первой и второй стадии».

Глава департамента уверен, что новый закон даст положительный результат, ведь в регионе уже был подобный опыт – фтизиатров премировали за выявление туберкулеза.



Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Ранее такая норма была заведена при выявлении больных туберкулезом. Она действовала в том числе и в Орловской области, можно сказать, Орловская область была пионером в этой части, и благодаря этой норме достигла высоких показателей в фтизиатрии и наша фтизиатрическая служба является одной из лучших в регионе».

Кроме того, новый законопроект предполагает выделение целевых средств на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Предлагается, что это будет способствовать ликвидации кадрового дефицита в первичном звене здравоохранения.





Елена Литинская

2 декабря 2019 года



