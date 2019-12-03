В Орловском юридическом институте МВД России им. Лукьянова прошел День открытых дверей «Служить и защищать» - этот девиз станет главным для тех, кто решил пойти учиться в Орловский юридический.





В рамках встречи каждый желающий мог задать интересующие вопросы, начальники кафедр рассказали о курируемых направлениях, затронули тему отбора кандидатов для учебы, а также оформления необходимых документов. Не обошлось и без нововведений.



Наталья Дегтярева, замначальника по работе с личным составом ОрЮИ МВД России им. В.В. Лукьянова: «С 2019 года нам разрешили прямой набор проводить уже по трем специальностям - сотрудники ГИБДД, оперативно-розыскная деятельность и деятельность сотрудников ГИБДД. Это большой плюс, потому что много было желающих идти по прямому набору, но по тем или иным причинам они не хотели быть сотрудниками ГИБДД, а хотели быть следователями».

Завершилась встреча обзорной экскурсией, в ходе которой возможно будущие курсанты смогли познакомиться с учебными аудиториями, посетить полигон, народный музей и даже выставку техники и вооружения.





Юлия Опанасюк

2 декабря 2019 года



