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В Орловском юридическом институте МВД России им. Лукьянова прошел День открытых дверей

«Служить и защищать» - этот девиз станет главным для тех, кто решил пойти учиться в Орловский юридический.


В рамках встречи каждый желающий мог задать интересующие вопросы, начальники кафедр рассказали о курируемых направлениях, затронули тему отбора кандидатов для учебы, а также оформления необходимых документов. Не обошлось и без нововведений.

Наталья Дегтярева, замначальника по работе с личным составом ОрЮИ МВД России им. В.В. Лукьянова: «С 2019 года нам разрешили прямой набор проводить уже по трем специальностям - сотрудники ГИБДД, оперативно-розыскная деятельность и деятельность сотрудников ГИБДД. Это большой плюс, потому что много было желающих идти по прямому набору, но по тем или иным причинам они не хотели быть сотрудниками ГИБДД, а хотели быть следователями».

Завершилась встреча обзорной экскурсией, в ходе которой возможно будущие курсанты смогли познакомиться с учебными аудиториями, посетить полигон, народный музей и даже выставку техники и вооружения.


Юлия Опанасюк
2 декабря 2019 года
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