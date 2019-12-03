Месяц - на завершение Здравоохранение, образование, безопасные и качественные автомобильные дороги, экология - это лишь малая часть национальных проектов, которые реализуются на территории Орловской области. У их руководителей остался лишь месяц, чтобы все контракты были исполнены, а поставки выполнены.





Сегодня на заседание правительства губернатор области высказал свои опасения по поводу строительства ряда объектов, которое идет в рамках нацпроектов. Он дал указания, чтобы в течение этой недели были подведены итоги по каждому в отдельности объекту.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сейчас все силы должны быть брошены, чтобы завершить все национальные проекты. Я уже неоднократно повторял, но повторю еще раз. Отвечать будет каждый руководитель органов государственной власти за реализацию нацпроектов по своему направлению, плюс наши с вами региональные программы, которые должны быть завершены».





Анна Вайсергисер

2 декабря 2019 года



