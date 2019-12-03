В отдельных классах семи орловских школ введен карантин Всего же за помощью к медикам с симптомами ОРВИ обратились порядка 4 200 человек, 67% из них - дети.





Превышение эпидемических порогов заболеваемости в целом по области зарегистрировано среди совокупного населения (на 12,1%) и среди детей в возрастной группе 7-14 лет (на 18,2%), сообщает региональный Роспотребнадзор.



В целях профилактики распространения респираторных инфекций применяется мера разобщения детей в организованных коллективах. По состоянию на 02.12.2019 года ограничительные мероприятия введены по классам в семи общеобразовательных учреждениях Орла.





Орловское Информбюро

2 декабря 2019 года



