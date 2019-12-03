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В отдельных классах семи орловских школ введен карантин

Всего же за помощью к медикам с симптомами ОРВИ обратились порядка 4 200 человек, 67% из них - дети.


Превышение эпидемических порогов заболеваемости в целом по области зарегистрировано среди совокупного населения (на 12,1%) и среди детей в возрастной группе 7-14 лет (на 18,2%), сообщает региональный Роспотребнадзор.

В целях профилактики распространения респираторных инфекций применяется мера разобщения детей в организованных коллективах. По состоянию на 02.12.2019 года ограничительные мероприятия введены по классам в семи общеобразовательных учреждениях Орла.


Орловское Информбюро
2 декабря 2019 года
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