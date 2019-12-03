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В Орле проходит декада инвалидов

В рамках декады инвалидов в Орле организовали множество мероприятий, старт которым дал спортивный праздник «Победить в спорте — победить себя».


Около двух сотен орловцев соревновались в боулинге, дартсе, кольцебросе, настольном теннисе, тяжелой атлетике и минифутболе.

Как сообщает сайт городской администрации, призовые места в дисциплине «Дартс» заняли:

1 место — Евгений Россихин и Нина Ярунина,
2 место — Юрий Воробьев и Валентина Барсукова,
3 место — Олег Кузнецов и Валекнтина Прасова.

В боулинге победили:

1 место — Александра Афонин и Екатерина Ларина,
2 место — Василий Силкин и Анна Гребень,
3 место — Алексей Служевенков и Анастасия Неврова.

Отдельно в этой дисциплине выступили дети:

1 место — Евгений Ефимов,
2 место — Наталья Ефимова,
3 место — Анастасия Ефремова.

Лучшими в крокете стали:

1 место — Виктор Гребенщиков и Галина Литвинова,
2 место — Юрий Козин и Валентина Прасова,
3 место — Василий Морозов и Раиса Кулешова.

Среди детей победили:

1 место — Анастасия Ефремова,
2 место — Даниил Демидов,
3 место — Евгений Ефимов.

В настольном теннисе сильнейшими оказались:

1 место — Евгений Тавров и Татьяна Пехтерева,
2 место — Андрей Гапонов, Марина Кузина,
3 место — Василий Морозов, Валентина Барсукова.

В футболе места распределились следующим образом:

1 место — команда Орловской общеобразовательной школы-интерната для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся,
2 место — команда пгт. Знаменка,
3 место — команда Орловской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.

В рамках декады также пройдет вокальный конкурс «Песни, опаленные войной». Гала-концерт, на котором прозвучат композиции в исполнении самых талантливых участников, состоится в большом зале администрации города Орла 6 декабря в 15:00.


Вести-Орёл
2 декабря 2019 года
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