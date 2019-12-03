В Орле проходит декада инвалидов В рамках декады инвалидов в Орле организовали множество мероприятий, старт которым дал спортивный праздник «Победить в спорте — победить себя».





Около двух сотен орловцев соревновались в боулинге, дартсе, кольцебросе, настольном теннисе, тяжелой атлетике и минифутболе.



Как сообщает сайт городской администрации, призовые места в дисциплине «Дартс» заняли:



1 место — Евгений Россихин и Нина Ярунина,

2 место — Юрий Воробьев и Валентина Барсукова,

3 место — Олег Кузнецов и Валекнтина Прасова.



В боулинге победили:



1 место — Александра Афонин и Екатерина Ларина,

2 место — Василий Силкин и Анна Гребень,

3 место — Алексей Служевенков и Анастасия Неврова.



Отдельно в этой дисциплине выступили дети:



1 место — Евгений Ефимов,

2 место — Наталья Ефимова,

3 место — Анастасия Ефремова.



Лучшими в крокете стали:



1 место — Виктор Гребенщиков и Галина Литвинова,

2 место — Юрий Козин и Валентина Прасова,

3 место — Василий Морозов и Раиса Кулешова.



Среди детей победили:



1 место — Анастасия Ефремова,

2 место — Даниил Демидов,

3 место — Евгений Ефимов.



В настольном теннисе сильнейшими оказались:



1 место — Евгений Тавров и Татьяна Пехтерева,

2 место — Андрей Гапонов, Марина Кузина,

3 место — Василий Морозов, Валентина Барсукова.



В футболе места распределились следующим образом:



1 место — команда Орловской общеобразовательной школы-интерната для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся,

2 место — команда пгт. Знаменка,

3 место — команда Орловской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.



В рамках декады также пройдет вокальный конкурс «Песни, опаленные войной». Гала-концерт, на котором прозвучат композиции в исполнении самых талантливых участников, состоится в большом зале администрации города Орла 6 декабря в 15:00.





Вести-Орёл

2 декабря 2019 года



