В Орле проходит декада инвалидов

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В Орле проходит декада инвалидовВ рамках декады инвалидов в Орле организовали множество мероприятий, старт которым дал спортивный праздник «Победить в спорте — победить себя».
Около двух сотен орловцев соревновались в боулинге, дартсе, кольцебросе, настольном теннисе, тяжелой атлетике и минифутболе.
Как сообщает сайт городской администрации, призовые места в дисциплине «Дартс» заняли:
1 место — Евгений Россихин и Нина Ярунина,
2 место — Юрий Воробьев и Валентина Барсукова,
3 место — Олег Кузнецов и Валекнтина Прасова.
В боулинге победили:
1 место — Александра Афонин и Екатерина Ларина,
2 место — Василий Силкин и Анна Гребень,
3 место — Алексей Служевенков и Анастасия Неврова.
Отдельно в этой дисциплине выступили дети:
1 место — Евгений Ефимов,
2 место — Наталья Ефимова,
3 место — Анастасия Ефремова.
Лучшими в крокете стали:
1 место — Виктор Гребенщиков и Галина Литвинова,
2 место — Юрий Козин и Валентина Прасова,
3 место — Василий Морозов и Раиса Кулешова.
Среди детей победили:
1 место — Анастасия Ефремова,
2 место — Даниил Демидов,
3 место — Евгений Ефимов.
В настольном теннисе сильнейшими оказались:
1 место — Евгений Тавров и Татьяна Пехтерева,
2 место — Андрей Гапонов, Марина Кузина,
3 место — Василий Морозов, Валентина Барсукова.
В футболе места распределились следующим образом:
1 место — команда Орловской общеобразовательной школы-интерната для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся,
2 место — команда пгт. Знаменка,
3 место — команда Орловской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.
В рамках декады также пройдет вокальный конкурс «Песни, опаленные войной». Гала-концерт, на котором прозвучат композиции в исполнении самых талантливых участников, состоится в большом зале администрации города Орла 6 декабря в 15:00.
Вести-Орёл
2 декабря 2019 года