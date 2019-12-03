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Сегодня сотрудники ГТРК «Орел» принимали поздравления

2 декабря орловскому телевидению исполнилось 52 года.


Поздравления летели со всей страны: от коллег и друзей ГТРК «Орёл», от зрителей и героев репортажей. Теплые слова в наш адрес прозвучали и от заместителя генерального директора холдинга ВГТРК Рифата Сабитова.

А тем временем в Орле сотрудников телекомпании с этим событием поздравили в областном Совете народных депутатов. Леонид Музалевский от лица депутатского корпуса, не только как народный избранник, но и как телезритель, поблагодарил коллектив за объективность, профессионализм и оперативное освещение разных сфер жизни региона. В том числе в области политики, нацпроектов и работы облсовета.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Это целая система, которая позволяет радоваться новостям, смотреть и видеть, в том числе, критическую информацию и своевременно устранять ошибки, и, что самое важное, получать положительные новости».

Директора канала Николая Куревина и заместителя директора - Татьяну Мартынову наградили медалями облсовета. Старейших сотрудников, и тех, кто отличился на Всероссийских фестивалях и конкурсах, отметили благодарственными письмами и подарками. А митрополит Орловский и Болховский Тихон благословил ГТРК «Орёл» на дальнейшую деятельность.


Татьяна Тимохина
2 декабря 2019 года
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