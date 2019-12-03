В Орле постараются перевоспитать Соловья-Разбойника, Хвастуна, Задиру, Грязнулю и Соню Подготовку к Новому году обсудили в областной администрации.





Подготовка к предстоящему празднику уже идет. Все необходимые работы будут завершены к 15 декабря. А уже 21 декабря жители и гости города смогут присоединиться к веселью на новогоднем проекте «Сказки на 9 дубах», который будет включать в себя три разных мероприятия: торжественное шествие с танцевальным флешмобом, театрализованное представление с элементами клоунады «Свистать всех!», завершится праздник открытием резиденции Соловья-Разбойника – новогоднего героя Орловской области.



Проект «Сказки на 9 дубах» - целый цикл мероприятий различной направленности, объединенных общей идеей. Благодаря посещению культурных, развлекательных, спортивных мероприятий, а также дегустации разнообразных местных блюд Соловей-Разбойник и его друзья – Хвастун, Задира, Грязнуля, Соня – смогут перевоспитаться и преобразиться, стать честнее, добрее и прекраснее не только внутренне, но и внешне.



В ближайшее время в городе появятся новые красочные инсталляции, фигуры и праздничные гирлянды. Всего на протяжении новогодних каникул вплоть до Старого Нового года запланировано проведение более 70 мероприятий, среди которых различные театрализованные представления, концерты и мастер-классы.



Торжества будут проходить на уже ставших традиционными площадках перед Орловским городским центром культуры, Культурно-досуговым центром «Металлург», на площади им. Ленина, в Орловском городском парке культуры и отдыха и на новой площадке «Бульвар молодёжи» в микрорайоне «Зареченский», сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

2 декабря 2019 года



