Орловцы стали победителями III Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» Финальные соревнования по профмастерству в рамках III Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) прошли в Москве на площадке 75-го павильона ВДНХ.





В финале межвузовского чемпионата около 500 конкурсантов из 73 вузов России в течение двух дней состязались в профессиональном мастерстве по 52 компетенциям. Свыше 500 экспертов оценивали их работу.



Всего по итогам первенства разыграли 64 золотых, 47 серебряных, 39 бронзовых медалей. Из них по 11 наград разной величины получили участники WorldSkills Juniors в возрасте от 14 до 16 лет.



Отличные результаты продемонстрировали студенты Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева. Полина Андрианова и Анастасия Зубанова получили золотые медали в компетенции «Предпринимательство», Наталия Морозова и Екатерина Сапунова − в компетенции «Туризм». Георгий Волкодаев взял бронзу в компетенции «Инженерный дизайн CAD».



Отличились на чемпионате и орловские школьники, которые получают дополнительное образование на базе опорного вуза. Илья Демьянов и Матвей Линьков стали обладателями медалей высшей пробы в компетенции «Туризм», а Мария Зайцева получила бронзу в компетенции «Инженерный дизайн CAD», сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

2 декабря 2019 года



