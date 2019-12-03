Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Нам - 52. Сегодня ГТРК «Орёл» отмечает день рождения. Как изменилось телевидение, и о чём мечтают журналисты?



- На всё - месяц. Планы и опасения сегодня озвучили в правительстве региона.



- Сегодня - последний день уплаты имущественных налогов.



- Победили себя. Сегодня в Орле стартовала декада инвалидов.



- Будущие олимпийцы. Как в «Орел-Карате» растят чемпионов.



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Вести-Орёл

2 декабря 2019 года



