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ПФР: в Орловской области активизировались мошенники

Орловскому отделению Пенсионного фонда в очередной раз стало известно о случаях, когда неизвестные люди, представившись сотрудниками ведомства, предлагают пересчитать размер пенсии по более выгодному варианту. Но для этого им нужны персональные данные пенсионера.


К счастью, пока им не удалось никого обмануть. Специалисты фонда сообщают, что подобные предложения – мошенничество, и просят население быть бдительными – не сообщать незнакомым людям паспортные данные, номера банковских карт и другую информацию.

В ведомстве работа с населением ведется в клиентских службах – не по телефону. А также не проводятся поквартирные посещения и общие собрания.


Мария Семак
3 декабря 2019 года
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