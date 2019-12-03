ПФР: в Орловской области активизировались мошенники Орловскому отделению Пенсионного фонда в очередной раз стало известно о случаях, когда неизвестные люди, представившись сотрудниками ведомства, предлагают пересчитать размер пенсии по более выгодному варианту. Но для этого им нужны персональные данные пенсионера.





К счастью, пока им не удалось никого обмануть. Специалисты фонда сообщают, что подобные предложения – мошенничество, и просят население быть бдительными – не сообщать незнакомым людям паспортные данные, номера банковских карт и другую информацию.



В ведомстве работа с населением ведется в клиентских службах – не по телефону. А также не проводятся поквартирные посещения и общие собрания.





Мария Семак

3 декабря 2019 года



