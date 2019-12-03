Телефонные хулиганы мешают работе экстренных служб Орловские спасатели поделились данными о статистике ложных звонков.





В этом году зарегистрировано 20 ложных обращений. За аналогичный период 2018 был отмечен 21 подобный звонок. Сотрудники МЧС напоминают, что телефонное хулиганство влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность. Помните, что когда пожарные и спасатели поедут на ложный вызов, кому-то действительно может потребоваться помощь.





Вести-Орёл

3 декабря 2019 года



