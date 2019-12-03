Если маме пора на работу Совместить радость материнства с возможностью освоить новую специальность предлагают орловчанкам в Орловском областном управлении труда и занятости.





Профессиональное обучение проводится бесплатно, в рамках реализации национального проекта «Демография». В этом году такой возможностью воспользовались уже 132 женщины. Планируется, что в 2020 году декретный отпуск с обучением совместят еще 180 жительниц региона.



Информация о том, как попасть на курсы, и какие профессии можно освоить, размещена на официальном сайте регионального управления труда и занятости.





Мария Семак

3 декабря 2019 года



