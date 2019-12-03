В Ливнах к 75-летию Победы приведут в порядок все братские захоронения Такое решение приняли депутаты Орловского областного совета.





На то, чтобы отремонтировать мемориалы и памятники, в следующем году выделят 200 тысяч рублей. Из них 150 тысяч – это средства по программе наказов избирателей. Всего на территории Ливенского района находится 46 воинских захоронений.





Мария Семак

3 декабря 2019 года



