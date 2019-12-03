В аварии в Должанском районе пострадали двое ДТП произошло 2 декабря в 11 часов.





водитель 1982 года рождения, управлял автомобилем ВАЗ-2110, двигался по автодороге В. Ольшаное - Н.Ольшаное Должанского района, в районе 2 км допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21310, который двигался впереди попутно, с последующим съездом в левый кювет по направлению движения. Водитель ВАЗ 2110 и 61-летняя женщина-пассажир получили травмы.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили телесные повреждения.





Орловское Информбюро

3 декабря 2019 года



