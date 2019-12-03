Не уступил дорогу – спровоцировал ДТП ДТП произошло 2 декабря в 13:35 на автодороге М-2 «Крым».





Водитель, управлял автомобилем ГАЗ, следовал по автодороге М-2 «Крым» и в районе 350 км при повороте налево допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», который следовал со стороны Мценска в направлении Орла, без изменения направления движения. При ДТП пассажир автомобиля «Лада» - женщина 1982 г.р. - получила телесные повреждения, не госпитализирована.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили телесные повреждения.





Орловское Информбюро

3 декабря 2019 года



