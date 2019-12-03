В лобовом столкновении пострадали оба водителя ДТП произошло на 20-м километре автодороги Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое.





2 декабря в 16:50 водитель, управлял автомобилем ВАЗ-2115

не справился с управлением и допустил столкновение автомобилем МАЗ- 54323 с полуприцепом, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения и был доставлен в ООКБ, госпитализирован. Водитель автомобиля МАЗ самостоятельно обратился в ООКБ, после осмотра отпущен.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили телесные повреждения.





Орловское Информбюро

3 декабря 2019 года



