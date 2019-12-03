Комфортна ли в Орле городская среда? Этот вопрос сегодня - в повестке дня администрации областного центра. На традиционном рабочем совещании обсудили, какие парки, скверы и улицы уже привели в порядок.





Напомним, в 2019 отремонтировали 63 двора. Финансирование обеспечивалось из трех источников - федерального, регионального и городского бюджетов. Приемка объектов состоялась в конце ноября. Также в этом году были открыты площадь Содружества, сквер 5-й Орловской стрелковой дивизии. Закончен первый этап реконструкции Городского парка. Что касается объектов благоустройства на будущий год - в ближайшую пятницу горожанам предстоит рейтинговое голосование по выбору территорий. Еще один вопрос, который сегодня обсудили на совещании - текущий ремонту улично-дорожной сети. Подвели итоги - что уже успели сделать. Наметили планы на 2020-й.





Мария Семак

3 декабря 2019 года



