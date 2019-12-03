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Выбрали старшим по дому? Посети школу домкомов!

ЖКХ - сфера высокого напряжения. Чтобы понять все нюансы работы этой системы, нужно тщательно следить за переменами в законодательстве и не только. У жителей Орла есть возможность пополнять свои знания в этой сфере благодаря Школе домкомов, которая существует уже 10-й год.


В Школе домкомов начался уже 10 год обучения. В качестве слушателей в основном пенсионеры. Именно им чаще всего приходится играть важную, но непростую роль главных по дому.

На каждое занятие приходит порядка 60 человек. Приходят и специалисты. Так, недавно прошла встреча с и.о. руководителя департамента по проектам развития территорий Орловской области. Обсуждали конкурс «Народный бюджет». Он стартовал в регионе в третий раз. Это проект, который объединяет жителей, городские и областные власти для решения вопросов по благоустройству. На встрече слушателям рассказали о том, что такое инициативное бюджетирование. По сути, это когда к решению финансовых задач подключается и население. Люди сами решают, на что потратить деньги, в том числе и те, которые вложили лично.

К примеру, за два предыдущих года инициативный бюджет складывался так: примерно 3 четверти региональных средств, до 16 процентов денег выделял муниципалитет и 14% внесли жители. Главное - привлечь население, прежде всего бизнесменов, к проектам по благоустройству. А эта задача как раз для таких, как домкомы - инициативных, свободных от постоянной работы и ответственных за свой дом и двор людей.


Татьяна Тимохина
3 декабря 2019 года
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