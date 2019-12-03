В Орле врачи вышли в народ Уже в третий раз мобильный комплекс НКМЦ им. Круглой сделал остановку в самом центре Орла. Возможностью пообщаться с врачами за один день воспользовались более 150 юных орловцев.





Медицина должна быть доступна каждому - это одна из главных целей мобильного комплекса НКМЦ им. Зинаиды Круглой, который работает на Орловщине в рамках национального проекта «Здравоохранение». Уникальность такой поликлиники на колесах именно в мобильности. Несколько машин с бригадой высококвалифицированных врачей колесят по Орловщине и оказывают помощь детям. В Орле такое мероприятие в этом году проходит уже в третий раз.

Людмила Крылова, главный врач НКМЦ им. З.И. Круглой: «Здравоохранение и медицину нужно приблизить к населению, чтобы была возможность проконсультировать наших маленьких пациентов высококвалифицированным специалистам, которые оказывают помощь по всем направлениям».

Педиатр, ЛОР, офтальмолог, врач УЗИ, хирург, ортопед, стоматолог, по необходимости кардиолог - таков состав бригады мобильной поликлиники.





Нередко на посещение врача не хватает времени - родители работают, а для некоторых детей визит в больницу и вовсе испытание на прочность. А потому именно такой формат приема, да еще и в выходной день, вполне приемлем. Очередей в таких поликлиниках, как правило, нет. Осмотр в среднем занимает от 15 до 20 минут.



Специалисты отмечают - выявляются заболевания, связанные с лишним весом, нарушениями опорно-двигательного аппарата, в числе частых проблем - офтальмологические.



Планы медицины на колесах впечатляют. В будущем врачи ставят себе целью увеличить объем работы и оказывать консультативную помощь не только в Орловской области, но и за ее пределами.





Юлия Опанасюк

2 декабря 2019 года



