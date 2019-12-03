Орловцам предлагают выбрать лучшего спортсмена года Голосование проводит портал «Орелспорт».





Награда будет вручена на «Олимпийском балу» - традиционном подведении итогов спортивного сезона. В этом году он состоится 19 декабря на площадке Зала Торжеств ТРЦ на Кромском шоссе. Отдать свой голос можно на сайте, в также в социальных сетях. Итоги будут подведены 9 декабря.





Анастасия Дорохова

3 декабря 2019 года



