Орловская область не относится к числу территорий с наиболее высоким уровнем заболеваемости ВИЧ-инфекциями Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.





Эпидемиологическая ситуация на Орловщине остается стабильной, а заболеваемость стала на 17 % ниже по сравнению с прошлым годом. Однако расслабляться рано. В управлении Роспотребнадзора заверили - в настоящее время идет смещение ВИЧ-инфицированных на более старшие возрастные группы, а в числе ВИЧ-инфицированных более 30 % - женщин. Поэтому в Орловской области проводится достаточное количество мероприятий направленных на выявление заболеваний, причем, делается это на протяжении всего года. Не остались в стороне и активисты Общероссийского Народного фронта, которые также призывают всех желающих совершенно бесплатно до 3 декабря включительно пройти тест в центре молекулярной диагностики, который находится по адресу бульвар Победы, дом 2.



Вадим Мурадян член регионального штаба Общероссийского народного фронта: «СПИД болезнь глубоко социальная, и это очень важно, если мы раньше говорили, что болеют социально дезадаптированные части населения, сейчас, по статистике, около 70 % обычные люди - не наркоманы, люди традиционной ориентации, то есть болезнь ушла в общество».

Ирина Фролова, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Знать свой ВИЧ-статус должен каждый, так как заразиться этой инфекцией может каждый, а эффективность антиретровирусной терапии - доказана.





Юлия Опанасюк

3 декабря 2019 года



