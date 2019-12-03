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Орловцы чаще стали оспаривать кадастровую стоимость своей недвижимости и земельных участков

Большинство несогласных - среди юридических лиц, но и простые граждане тоже не сидят сложа руки, если считают кадастровую оценку несправедливой.


Люди, оспаривая кадастровую стоимость своей недвижимости и земельных участков, в основном добиваются ее снижения, но немало случаев, когда заявители доказывают, что рыночная цена значительно выше зафиксированной государством стоимости. Все спорные вопросы рассматривает специальная комиссия

Жители еще хорошо помнят, как в 2015 году после пересмотра кадастровой стоимости у многих цена недвижимости и земли подскочила в разы. В комиссию поступали сотни заявлений. Особенно от юридических лиц, у которых налоговая нагрузка существенно выросла.

Для простых граждан, особенно сельских жителей, гром грянул в конце 2017-го, когда они получили налоговые уведомления. Цифры в них многих повергли в состояние шока. И так по всей стране. Государство признало ошибку, и в этом году снова переоценили всю землю и недвижимость по новым единым методикам. Однако земельная комиссия опять без дела не сидит. Большинство добивается снижения кадастровой стоимости.

С начала этого года комиссия уже рассмотрела более 300 заявлений в отношении 700 объектов недвижимости. Было проведено 170 заседаний. В результате общее снижение кадастровой стоимости составило почти 50%. Однако тем, кто еще только думает обратиться в комиссию, стоит поторопиться. Управление Росреестра по Орловской области обращает внимание, что после 1 января 2020 года вопросы по оспариванию кадастровой стоимости комиссией рассматриваться не будут.

Результаты новой кадастровой оценки будут применяться с 1 января 2020 года. Приятно, что государство позаботилось о том, чтобы правообладатели объектов недвижимости не несли дополнительных расходов при исправлении кадастровых ошибок. Для этого был разработан и уже одобрен правительством отдельный законопроект.

Елена Калсынова, замруководителя управления Росреестра по Орловской области: «В проекте закона применен принцип - любое исправление в пользу правообладателя. Так, если в результате исправления ошибки стоимость уменьшилась, то такая стоимость применяется с даты внесения в ЕГРН ошибочной кадастровой стоимости. А если стоимость увеличилась, то такая новая стоимость применяется со следующего года».

Системные же ошибки исправляться в отношении всех объектов недвижимости будут без дополнительных заявлений. Также в законе установлен единый цикл оценки и единая дата ее проведения. Начиная с 2022 года, делать это будут раз в четыре года.


Оксана Гранн
3 декабря 2019 года
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