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Перевозчиков, которые оставили Лужки в выходные без транспорта, привлекут к ответственности

Такую информацию озвучили сегодня на еженедельном совещании в администрации Орла.


Напомним, 1 декабря начал функционировать новый маршрут общественного транспорта №29 «35-я школа - станция Лужки». В рейс выходят 8 автобусов. Но жители Лужков говорят, что к ним доезжают автобусы нового маршрута. Остальных трех они не дождались.

Как отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Евгений Гришин, сейчас проводится проверка, по результатам которой будут приняты меры воздействия, вплоть до расторжения муниципальных контрактов и внесения соответствующей информации в реестр недобросовестных поставщиков.

Глава администрации Орла Александр Муромский потребовал от подчиненных принять необходимые меры по недопущению подобной ситуации впредь. В случае повторения подобной ситуации, необходимо иметь резерв автобусов для того, чтобы максимально оперативно обеспечить транспортную доступность населению, отметил Муромский.


Надежда Невматулина
3 декабря 2019 года
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