Перевозчиков, которые оставили Лужки в выходные без транспорта, привлекут к ответственности Такую информацию озвучили сегодня на еженедельном совещании в администрации Орла.





Напомним, 1 декабря начал функционировать новый маршрут общественного транспорта №29 «35-я школа - станция Лужки». В рейс выходят 8 автобусов. Но жители Лужков говорят, что к ним доезжают автобусы нового маршрута. Остальных трех они не дождались.



Как отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Евгений Гришин, сейчас проводится проверка, по результатам которой будут приняты меры воздействия, вплоть до расторжения муниципальных контрактов и внесения соответствующей информации в реестр недобросовестных поставщиков.



Глава администрации Орла Александр Муромский потребовал от подчиненных принять необходимые меры по недопущению подобной ситуации впредь. В случае повторения подобной ситуации, необходимо иметь резерв автобусов для того, чтобы максимально оперативно обеспечить транспортную доступность населению, отметил Муромский.





Надежда Невматулина

3 декабря 2019 года



